СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-31T16:22:09+03:00

США хотят контролировать вооружение России и Китая, сайт ГИБДД с дорожными камерами рухнул от наплыва водителей, в Белом море спасли яхту с 6 пассажирами 00:00 00:00

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- Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу заявил, что Вашингтон хочет договориться с Москвой о контроле над вооружением. В новое соглашение США планирует включить также Китай.

Военный политолог Андрей Кошкин в интервью Радио "Комсомольская правда" рассказал, что таким образом Америка хочет узнать больше о военных разработках КНР.

- Сайт ГИБДД «рухнул» после публикации карты с дорожными камерами. Портал не выдержал наплыва водителей, которые захотели узнать, где стоят «ловушки» на скорость. Проблемы начались буквально через несколько минут после обнародования.

Автоэксперт Андрей Ломанов отмечает, что такой ажиотаж временный, потому что водители не будут перед каждой поездкой изучать камеры на маршруте.

- Названы главные причины несчастных случаев с россиянами в Турции. Как рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, в Анталье российских туристов вчетверо больше, чем в других странах, и многие из них не знают о состоянии своего здоровья и физических возможностях.

- В Белом море спасли яхту с шестью сотрудниками национального парка «Русская Арктика». Лодка потеряла управление и подала сигнал SOS, члены экипажа несколько часов дрейфовали в открытом море. На помощь, в район бедствия, выдвинулось научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», на борту которого находится специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Милкус.