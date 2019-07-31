2019-07-31T17:25:04+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Госдума не будет менять закон о митингах, названы самые воруемые продукты, в России упростили получение автомобильных номеров

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Госдума не будет менять закон о митингах, названы самые воруемые продукты, в России упростили получение автомобильных номеров

00:00
00:00

Главные темы:

- В Госдуме не считают нужным изменять закон о митингах. Как заявил депутат Евгений Федоров, нынешние нормы функционируют корректно.

Адвокат, правозащитник, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий уверен - закон о митингах ограничивает свободу людей. Например, для того, чтобы выйти на демонстрацию, нужно получать разрешение властей, а не просто уведомлять их - подчеркивает Новицкий.

- Названы товары, которые чаще всего крадут из продуктовых магазинов. Воришки сметают с полок сыры, колбасы, кофе и сладости. Также, не заплатив, из магазинов уходят с алкоголем и косметикой.

Поймать преступников помогают системы распознавания лиц, которые установлены в некоторых супермаркетах. Кражи в крупных торговых магазинах - обычное явление, считает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. По его словам, даже система распознавания лиц не может полноценно защитить магазин от непорядочных покупателей.

- В России упростили получение автомобильных номеров. С 1 января следующего года владельцы транспортных средств смогут самостоятельно забирать регистрационные знаки у их изготовителей. Такой закон подписал Владимир Путин.

Как рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, реформа сэкономит нервы и время водителя.

Скачать передачу [mp3, 6.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
30 Июля 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Хабаровский край и Иркутскую область заливает паводок, в СовФеде предложили изменить норму об экономической нецелесообразности тушения лесных пожаров, Госдуму попросили заблокировать БлаБлаКар

В студии: Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Чаевые официанту можно будет оплатить при помощи банковской карты
В Госдуме предложили запретить аренду лесов иностранными компаниями
Столтенберг заявил о готовности НАТО к миру без ДРСМД
В Минобороны создан оперативный штаб по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае
ФСБ пресекла деятельность группы, легализовавшей более 2 тысяч мигрантов в Москве
Экс-гендиректору Audi предъявлены обвинения по делу о дизельном скандале
Минкульт Украины подтвердил ликвидацию Киевского патриархата
В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах
Зеленский не принял в подарок свой бюст
Шварцнегер, Сталлоне и Лунгрен заявили, что не планируют стареть
Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с Байконура
Почти 70% россиян предпочитают карьеру семье
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров
Появилось видео, как пьяный актер московского театра Павел Ботвиновский громит машину таксиста
Названы самые популярные направления внутреннего туризма этим летом
В интернете стал вирусным ролик с котиком, который пытается напиться из стиральной машинки
Курс евро на 1 августа превысил 70 рублей
МИД призвал Twitter разблокировать аккаунт посольства России в Сирии
Южная Корея призвала возобновить переговоры по денуклеаризации КНДР
Яндекс.Драйв начал выявлять агрессивное вождение среди пользователей
Трамп объяснил свои посты в Twitter желанием защититься от нападок СМИ
Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию слив, персиков и яблок из Китая
Рябков рассказал, как Москва ответит на размещение Вашингтоном ракет, запрещенных ДРСМД
В США пенсионерка покормила соседских кошек и попала в тюрьму
Захарова ответила на озабоченность Парижа митингами в Москве
Правительство выделило 10 миллиардов на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи
Шаманы вызовут дождь на горящий лес в Сибири
Кремль прорабатывает визит Путина на юбилей победы на Халхин-Голе в Монголии