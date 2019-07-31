Госдума не будет менять закон о митингах, названы самые воруемые продукты, в России упростили получение автомобильных номеров
Елена Афонина - с главными темами дня
Госдума не будет менять закон о митингах, названы самые воруемые продукты, в России упростили получение автомобильных номеров
Главные темы:
- В Госдуме не считают нужным изменять закон о митингах. Как заявил депутат Евгений Федоров, нынешние нормы функционируют корректно.
Адвокат, правозащитник, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий уверен - закон о митингах ограничивает свободу людей. Например, для того, чтобы выйти на демонстрацию, нужно получать разрешение властей, а не просто уведомлять их - подчеркивает Новицкий.
- Названы товары, которые чаще всего крадут из продуктовых магазинов. Воришки сметают с полок сыры, колбасы, кофе и сладости. Также, не заплатив, из магазинов уходят с алкоголем и косметикой.
Поймать преступников помогают системы распознавания лиц, которые установлены в некоторых супермаркетах. Кражи в крупных торговых магазинах - обычное явление, считает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. По его словам, даже система распознавания лиц не может полноценно защитить магазин от непорядочных покупателей.
- В России упростили получение автомобильных номеров. С 1 января следующего года владельцы транспортных средств смогут самостоятельно забирать регистрационные знаки у их изготовителей. Такой закон подписал Владимир Путин.
Как рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, реформа сэкономит нервы и время водителя.