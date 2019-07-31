СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-31T17:25:04+03:00

Госдума не будет менять закон о митингах, названы самые воруемые продукты, в России упростили получение автомобильных номеров 00:00 00:00

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- В Госдуме не считают нужным изменять закон о митингах. Как заявил депутат Евгений Федоров, нынешние нормы функционируют корректно.

Адвокат, правозащитник, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий уверен - закон о митингах ограничивает свободу людей. Например, для того, чтобы выйти на демонстрацию, нужно получать разрешение властей, а не просто уведомлять их - подчеркивает Новицкий.

- Названы товары, которые чаще всего крадут из продуктовых магазинов. Воришки сметают с полок сыры, колбасы, кофе и сладости. Также, не заплатив, из магазинов уходят с алкоголем и косметикой.

Поймать преступников помогают системы распознавания лиц, которые установлены в некоторых супермаркетах. Кражи в крупных торговых магазинах - обычное явление, считает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. По его словам, даже система распознавания лиц не может полноценно защитить магазин от непорядочных покупателей.

- В России упростили получение автомобильных номеров. С 1 января следующего года владельцы транспортных средств смогут самостоятельно забирать регистрационные знаки у их изготовителей. Такой закон подписал Владимир Путин.

Как рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, реформа сэкономит нервы и время водителя.