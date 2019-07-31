2019-07-31T17:31:54+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Россия заняла первое место среди стран, где дешевле ездить на такси

в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в СШАв России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в СШАФото: Евгения ГУСЕВА

В нашей стране цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США

Россия заняла первое место среди стран, где дешевле ездить на такси

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Россия заняла первое место среди стран, где дешевле ездить на такси. К такому выводу пришли эксперты британского банка «HSBC». Если человек в год проезжает меньше пяти с половиной тысячи километров, то ему выгоднее воспользоваться услугами агрегаторов, чем обслуживать личный автомобиль.

Независимый автоэксперт Алексей Шарапов считает, что результаты исследования корректны, но нужно учесть, что таксисты в России зарабатывают копейки.

Отмечается, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США. В то же время годовая стоимость владения машиной ниже на 30%.

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