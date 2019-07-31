СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-31T17:31:54+03:00

в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия заняла первое место среди стран, где дешевле ездить на такси 00:00 00:00

Россия заняла первое место среди стран, где дешевле ездить на такси. К такому выводу пришли эксперты британского банка «HSBC». Если человек в год проезжает меньше пяти с половиной тысячи километров, то ему выгоднее воспользоваться услугами агрегаторов, чем обслуживать личный автомобиль.

Независимый автоэксперт Алексей Шарапов считает, что результаты исследования корректны, но нужно учесть, что таксисты в России зарабатывают копейки.

Отмечается, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США. В то же время годовая стоимость владения машиной ниже на 30%.