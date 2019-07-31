31 Июль 19:03 2019-07-31T22:28:29+03:00

Путин отправил армию тушить пожары, в Счетной палате считают, что бедность снизится незначительно, а в правительстве впервые показали электронные «суперсервисы» 00:00 00:00

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- Владимир Путин поручил министерству обороны подключиться к тушению пожаров в Сибири. В Красноярский край отправят военную авиацию - экипажи уже прошли инструктаж и завершили подготовку. Президент также дал указание до особого распоряжения сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области. Общая площадь пожаров в России - около трех миллионов гектаров.

Минприроды России предлагает выделить из Резервного фонда Правительства до 3 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров. Режим чрезвычайной ситуации введен в пяти регионах страны, наиболее сложная обстановка остается в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

- Уровень бедности незначительно снизится во втором квартале этого года - рассказали в Счетной палате. В ведомстве пояснили, что такие изменения типичны для российской экономики и обусловлены сезонным колебанием уровня доходов населения.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов заявил в интервью Радио «Комсомольская правда», что искоренить бедность в России можно только одним способом.

- Генсек Совета Европы в телефонном разговоре с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой обсудил регистрацию кандидатов на выборах в Мосгордуму и несогласованную акцию, прошедшую в субботу в столице. В Совете Европы выразили обеспокоенность из-за волнений, которые возникли вокруг московских выборов.

- В правительстве впервые показали электронные «суперсервисы» для россиян. Среди них - «Рождение ребенка», «Переезд в другой регион» и «Поступай в вуз онлайн». Прототипы представил вице-премьер Максим Акимов. Всего разработано 25 новых «суперсервисов».