Камеры видеонаблюдения будут выявлять должников по всей России
Антон Челышев и Мария Баченина - с главными темами дня
Камеры видеонаблюдения будут выявлять должников по всей России
Главные темы:
- Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири.
- На Ставрополье пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика.
- Камеры видеонаблюдения будут выявлять должников по всей России.
- С начала года число невыездных россиян увеличилось почти на миллион.
- В России возобновлена система образовательного кредитования. Студенты снова смогут брать у государства кредиты на образование. Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк.
- Социологи выяснили, что за прошедшие десять лет число людей, доверяющих новостям из телевизора, сократилось с 80% до 55%. Результаты исследования опубликованы на сайте «Левада-центра». При этом 72% узнают о событиях в стране и мире из выпуска новостей по телевизору. Этот показатель сократился за десять лет на 22%. Реже всего узнают о новостях по телевизору люди в возрасте до 25 лет (45%), чаще всего — в возрасте 65 лет и старше (93%).
- Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами.
- Что изменилось с 1 августа.
- В Роскачестве призвали россиян заклеивать камеру и микрофон ноутбука.
- В коридорах власти с Дмитрием Смирновым.
- США вводит новые санкции протв России по делу Скрипалей.
- Сегодня День Военно-воздушных войск.
- Россияне назвали главные угрозы своему жилью, а в стране, между тем, заработала единая система страхования домов
- Каждый четвёртый курьер признался, что пробует еду при доставке. При этом исследование касалось сервисов, работающих в США. 85% клиентов уверены, что "дегустаторов" было бы меньше, если бы заказы лучше упаковывались.