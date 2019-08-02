СЕГОДНЯ 08:03 2019-08-02T13:26:51+03:00

Камеры видеонаблюдения будут выявлять должников по всей России 00:00 00:00

Главные темы:

- Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири.

- На Ставрополье пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика.

- Камеры видеонаблюдения будут выявлять должников по всей России.

- С начала года число невыездных россиян увеличилось почти на миллион.

- В России возобновлена система образовательного кредитования. Студенты снова смогут брать у государства кредиты на образование. Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк.

- Социологи выяснили, что за прошедшие десять лет число людей, доверяющих новостям из телевизора, сократилось с 80% до 55%. Результаты исследования опубликованы на сайте «Левада-центра». При этом 72% узнают о событиях в стране и мире из выпуска новостей по телевизору. Этот показатель сократился за десять лет на 22%. Реже всего узнают о новостях по телевизору люди в возрасте до 25 лет (45%), чаще всего — в возрасте 65 лет и старше (93%).

- Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами.

- Что изменилось с 1 августа.

- В Роскачестве призвали россиян заклеивать камеру и микрофон ноутбука.

- В коридорах власти с Дмитрием Смирновым.

- США вводит новые санкции протв России по делу Скрипалей.

- Сегодня День Военно-воздушных войск.

- Россияне назвали главные угрозы своему жилью, а в стране, между тем, заработала единая система страхования домов

- Каждый четвёртый курьер признался, что пробует еду при доставке. При этом исследование касалось сервисов, работающих в США. 85% клиентов уверены, что "дегустаторов" было бы меньше, если бы заказы лучше упаковывались.