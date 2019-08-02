СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-02T17:06:02+03:00

Медведев поручил конфисковывать технику, которая используется при незаконной вырубке леса 00:00 00:00

Дмитрий Медведев поручил конфисковывать технику, которая используется при незаконной вырубке леса. Полученные средства будут направлены в бюджет. Премьер-министр также поручил правоохранительным органам и надзорным службам выяснить - существует ли связь между пожарами в Сибири и нелегальной вырубке деревьев.

За минувшие сутки в Сибири удалось потушить около 7 тысяч гектаров горящего леса. Самолеты Минобороны ликвидировали 18 очагов пожаров, сбросив почти 800 тонн воды.

Активно работают не только в воздухе, но и на земле - следователи устанавливают причастных к распространению пожаров - местных чиновников подозревают в халатности.

Руководитель противопожарной программы Гринпис России, эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам совета по правам человека Григорий Куксин уверен, чтобы подобная ситуация больше не повторялась, нужно включить отдаленные лесные зоны в охраняемые территории.

Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет, - отмечает старший научный сотрудник Института леса им. Сукачева Александр Брюханов.

В Росгидромете заявили, что в ближайшую неделю благоприятных погодных факторов для сокращения пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке не будет. Огнем по-прежнему охвачены больше 3 миллионов гектаров леса.