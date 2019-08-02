Медведев поручил конфисковывать технику, которая используется при незаконной вырубке леса
За минувшие сутки в Сибири удалось потушить около 7 тысяч гектаров горящего леса. Самолеты Минобороны ликвидировали 18 очагов пожаров, сбросив почти 800 тонн воды
Медведев поручил конфисковывать технику, которая используется при незаконной вырубке леса
Дмитрий Медведев поручил конфисковывать технику, которая используется при незаконной вырубке леса. Полученные средства будут направлены в бюджет. Премьер-министр также поручил правоохранительным органам и надзорным службам выяснить - существует ли связь между пожарами в Сибири и нелегальной вырубке деревьев.
За минувшие сутки в Сибири удалось потушить около 7 тысяч гектаров горящего леса. Самолеты Минобороны ликвидировали 18 очагов пожаров, сбросив почти 800 тонн воды.
Активно работают не только в воздухе, но и на земле - следователи устанавливают причастных к распространению пожаров - местных чиновников подозревают в халатности.
Руководитель противопожарной программы Гринпис России, эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам совета по правам человека Григорий Куксин уверен, чтобы подобная ситуация больше не повторялась, нужно включить отдаленные лесные зоны в охраняемые территории.
Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет, - отмечает старший научный сотрудник Института леса им. Сукачева Александр Брюханов.
В Росгидромете заявили, что в ближайшую неделю благоприятных погодных факторов для сокращения пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке не будет. Огнем по-прежнему охвачены больше 3 миллионов гектаров леса.