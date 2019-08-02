СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-02T17:25:31+03:00

Россия и США вышли из ДРСМД, ФСБ предотвратила нападение на военную часть во Владимирской области, россияне не умеют искать работу через интернет 00:00 00:00

Главные темы:

- Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Министерство иностранных дел России также официально подтвердило, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе Соединенных штатов.

Если Америка разместит хотя бы одну ракету средней дальности на территории западной Европы - Кремль отреагирует незамедлительно и ответ может быть жестким - рассказал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

- В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с пятью погибшими на Ставрополье. По данным полиции, виновником аварии с пассажирским автобусом мог быть водитель грузовика.

- ФСБ предотвратила нападение на военную часть во Владимирской области. Нападавших обезвредили.

- Каждый год грибной сезон становится горячей порой для поисковых отделений страны. Сообщения о заблудившихся ежедневно поступают в единую диспетчерскую службу. На помощь приходит не только МЧС, но и волонтеры. Вместе со спасателями на вертолете заблудившихся грибников искала и корреспондент "Комсомольской правды" Дина Карпицкая. Слушаем!

- Американец нашел работу, раздавая свое резюме на прохожим на улице. В штате Аризона, 30-летний Патрик Хоугланд долго не мог устроиться после увольнения. Денег уже не хватало, чтобы прокормить семью и американец пошел на крайние меры - вышел на перекресток с табличкой, на которой написал, что хочет работать. Фото с Патриком быстро разлетелись по интернету и ему предложили подработку.

Ну а больше половины россиян предпочитают искать работу с помощью знакомых. Только треть соискателей используют для этого интернет. Как рассказала руководитель направления исследований в сфере HR аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова, несмотря на развитие информационных технологий, граждане по привычке обращаются к ближнему кругу в поисках нового места работы.