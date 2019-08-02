2019-08-02T18:22:44+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Актёра задержали за изображение пьяного гаишника, 93% россиян не страхуют своё жильё, «голубые береты» отмечают День ВДВ

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Актёра задержали за изображение пьяного гаишника, 93% россиян не страхуют своё жильё, «голубые береты» отмечают День ВДВ

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Главные темы:

- Наказание для актера театра "Современник", который изображал пьяного сотрудника ГИБДД, слишком мягкое. Как считает член общественного совета при столичном главке МВД Вадим Коженов, Дмитрий Смолев должен был получить больше, чем восемь суток ареста.

Дмитрия Смолева задержали после того, как он изобразил в видеоролике пьяного сотрудника ГИБДД при исполнении. Против него возбудили административные дела о незаконном ношении форменной одежды и мелком хулиганстве. По словам Смолева, форму ему предоставил блогер для съемок клипа.

- Лишь 3% россиян добровольно страхуют жилье - выяснили в "Левада- центре". Полис есть у 7 процентов населения, но половина из них приобрели его по требованию банка, который выдал ипотеку.

Опрос также показал, что квартиры страхуют реже, чем частные дома. При этом с коммунальными бедствиями сталкивается каждый третий россиянин. В основном это подтопления, кражи или пожары.

Руководитель дирекции имущественного страхования Страховой компании "МАКС" Александр Агапов рассказал, что в скором времени сумма страховых выплат по государственной программе увеличится.

- Россиянам посоветовали заклеивать камеру и микрофон ноутбука. Специалисты Роскачества подготовили рекомендации, как обезопасить свои гаджеты от киберпреступников. Как рассказала сотрудник пресс-службы организации Алеся Сухих, для защиты личной информации не стоит пренебрегать правилами цифровой гигиены.

- Официальный сезон торговли бахчевыми в Москве стартует уже 3 августа. В столице появятся сотни точек продажи дынь и арбузов. Как правильно выбрать спелые плоды рассказал завлабораторией луковых и бахчевых культур ВНИИ риса Виктор Лазько.

- Больше миллиона россиян по всей стране надели голубые береты и вышли на улицы. Бравое "Никто, кроме нас" сегодня будет раздаваться в городах до глубокой ночи, ведь день ВДВ - главный праздник одного из элитнейших родов войск.

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