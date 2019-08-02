СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-02T18:41:42+03:00

Четверо фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве арестованы, в Тольятти волонтеры подозревают мать в жестоком убийстве двухлетней девочки 00:00 00:00

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- Четверо фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве отправлены под стражу - такое решение вынес Пресненский суд столицы. Они проведут в СИЗО два месяца - до 27 сентября. Обвиняемые не признают свою вину.

Среди арестованных — волонтер штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь Алексей Миняйло. За него поручились политолог Екатерина Шульман, журналистка и член Совета по правам человека при президенте Екатерина Винокурова, а также артистка Татьяна Лазарева. По словам адвоката Миняйло Алана Гамазова - защита намерена обжаловать решение судьи.

- Тольяттинские волонтеры опасаются, что мать жестоко убитой двухлетней девочки избежит ответственности. Добровольцы рассказали о неожиданной улике: в их руки попали снимки малышки, на которых видны синяки и ушибы. Суд по вопросу лишения матери родительских прав состоится только 17 сентября. К этому времени активисты намерены раскопать всю правду: они считают - если на самом деле Дубровина сама допустила трагедию или даже приложила к ней руку, отдавать ей второго ребенка нельзя. Ведь пока отчим убитой Ксюши, которого подозревают в этом преступлении, сидит в СИЗО, мать пытается вернуть из дома малютки 2-х месячного сына.