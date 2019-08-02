СЕГОДНЯ 19:03 2019-08-02T21:20:54+03:00

США ввели новые санкции против России, мэрия Москвы согласовала митинги, Кокорин и Мамаев просятся на волю 00:00 00:00

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- Москва не удивлена введением очередных американских санкций - об это завили в российском министерстве иностранных дел. Страна научилась жить в подобных условиях - считает замгавы МИДа Сергей Рябков. США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей.

Это уже второй пакет ограничений. По словам представителя администрации Вашингтона, Москва не предоставила гарантий в сфере нераспространения химического оружия.

Первый пакет санкций был введен в августе прошлого года. По мнению эксперта Международного финансового центра Владимира Рожановского, никакого ущерба для России эти ограничения не нанесли. Кроме того, вторая попытка американцев тоже не ударит по нашей стране - считает Рожановский

- Мэрия Москвы согласовала проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. По итогам прошлой несогласованной акции, которая прошла 27-го июля, Мосгорсуд арестовал 88 человек. Было назначено 330 штрафов.

- Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении. Также выйти по УДО хочет Кирилл Кокорин. Прошения были зарегистрированы, но дата рассмотрения пока не назначена.

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков считает, что у футболистов есть шансы выйти на свободу.