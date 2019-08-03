СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-03T14:55:09+03:00

Госдеп США рассказал о новых санкциях против России, Владимир Путин подписал целый ряд важных законов 00:00 00:00

Главные темы:

- Госдеп США рассказал о новых санкциях против России. Америка ограничит нам возможность получать кредиты и техническую помощь от международных организаций - например, от Всемирного банка и Международного валютного фонда. Кроме того, американские банки не должны будут выдавать правительству России кредиты в иностранной валюте. Все эти меры начнут действовать 19 августа.

- Детские пособия вырастут с 50 рублей до прожиточного минимума. Владимир Путин подписал указ, по которому на ребёнка от полутора до трёх лет положены увеличенные выплаты. Эта мера коснётся семей, чей доход ниже двух прожиточных минимумов. Раньше деньги могли получить только те, кто получат меньше полутора минимумов.

Кроме того, Владимир Путин подписал документ о возобновлении дачной амнистии. Она действовала до марта, в этот срок можно было в упрощенном порядке зарегистрировать все постройки на участке. Новый указ продлевает амнистию до марта 2021 года.

Помимо жизни дачников президент упростил жизнь украинцам, находящимся в России. Они смогут получить разрешение на временное проживание безо всяких квот.

- В Красноярском крае продолжается тушение лесных пожаров. На работы вылетели военные самолёты Ил-76. Каждый из них несёт по 42 тонны воды. В соседней Иркутской области работают вертолёты Ми-8. В общей сложности в двух регионах накануне потушили 84 очага.

В Росгидрометеоцентре заявили, что в ближайшую неделю благоприятных погодных факторов для сокращения пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке не будет. Огнем по-прежнему охвачены больше 3 миллионов гектаров леса.

- Трамп заявил, что Россия и США смогут выйти на новые договорённости по ограничению ядерного оружия. Так американский президент прокомментировал окончательный выход Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Он объяснил журналистам в Белом доме, что уже обсуждал такую перспективу на встречах с Владимиром Путиным. Такие же меры он предложил и лидеру Китая.

- Российские болельщики делают ставки на большое футбольное дерби. «Спартак» сегодня сыграет с «Динамо» в рамках четвёртого тура российской премьер-лиги.