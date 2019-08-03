2019-08-03T00:49:17+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Открытие театра Ла Скала, основание НБА, открытие I кинофестиваля и церемония закрытия Олимпийских игр в Москве

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Открытие театра Ла Скала, основание НБА, открытие I кинофестиваля и церемония закрытия Олимпийских игр в Москве

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3 августа. В этот день в разные годы:

1778 год - в Милане открывается театр Ла Скала.

1949 год - основание баскетбольной ассоциации США: НБА.

1959 год - открывается первый международный кинофестиваль в Москве.

1980 год - церемония закрытия XXII Олимпийских игр в Москве.

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