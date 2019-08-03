Открытие театра Ла Скала, основание НБА, открытие I кинофестиваля и церемония закрытия Олимпийских игр в Москве
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Открытие театра Ла Скала, основание НБА, открытие I кинофестиваля и церемония закрытия Олимпийских игр в Москве
3 августа. В этот день в разные годы:
1778 год - в Милане открывается театр Ла Скала.
1949 год - основание баскетбольной ассоциации США: НБА.
1959 год - открывается первый международный кинофестиваль в Москве.
1980 год - церемония закрытия XXII Олимпийских игр в Москве.