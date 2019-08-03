СЕГОДНЯ 01:00 2019-08-03T00:49:17+03:00

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Открытие театра Ла Скала, основание НБА, открытие I кинофестиваля и церемония закрытия Олимпийских игр в Москве 00:00 00:00

3 августа. В этот день в разные годы:

1778 год - в Милане открывается театр Ла Скала.

1949 год - основание баскетбольной ассоциации США: НБА.

1959 год - открывается первый международный кинофестиваль в Москве.

1980 год - церемония закрытия XXII Олимпийских игр в Москве.