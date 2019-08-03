СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-03T15:20:32+03:00

В Алабино стартовали V Армейские игры, в центре Москвы началась несогласованная акция протеста, стала известна зарплата Зеленского 00:00 00:00

Главные темы:

- В центре Москвы началась несогласованная акция протеста. Сторонники оппозиции вышли на Бульварное кольцо с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Лидеры оппозиции, которые затевали предыдущие акции, сейчас находятся под стражей. Либертарианская партия подавала заявку в мэрию, но осталась недовольна предложенным местом и заявку отозвала.

- Стала известна зарплата Зеленского. Президент Украины получает 28 тысяч гривен (это около 70 с половиной тысяч рублей) до вычета налогов. Об этом сообщили в Государственном управлении делами Украины. Ни надбавок, ни премий лидеру Украины не установлено, добавили в управлении.

- Пятые Армейские международные игры стартовали в подмосковном Алабино. Министр обороны Сергей Шойгу выступил с приветственным словом на церемонии открытия. В этом году участниками игр стали более 5 тысяч военных из 36 армий: для них организовали 32 конкурса на 25 полигонах в 10 странах. В России пройдет 15 конкурсов, остальные примут Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Казахстан, Монголия и Узбекистан; в Индии, Монголии и Узбекистане игры пройдут впервые.

- Россиянам посоветовали заклеивать камеру и микрофон ноутбука. Специалисты Роскачества подготовили рекомендации, как обезопасить свои гаджеты от киберпреступников. Как рассказала сотрудник пресс-службы организации Алеся Сухих, для защиты личной информации не стоит пренебрегать правилами цифровой гигиены. Роскачество также рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений и ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации.

- Лишь 3 % россиян добровольно страхуют жилье - выяснили в "Левада- центре". Полис есть у 7 % населения, но половина из них приобрели его по требованию банка, который выдал ипотеку. Опрос также показал, что квартиры страхуют реже, чем частные дома. При этом с коммунальными бедствиями сталкивается каждый третий россиянин. В основном это потопления, кражи или пожары. С 4 августа в силу вступает закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций для регионов.

- В Москве заработали бахчевые развалы. Доставляют дыни и арбузы из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана. Стоимость килограмма арбузов варьируется от 20 до 84 рублей, дыни - от 50 до 180 рублей за килограмм - в зависимости от сорта.