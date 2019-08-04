2019-08-03T22:55:29+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Подписан договор дружбы между Россией и Грузией, Владимир Ульянов получил статус адвоката, умер Дмитрий Левитан

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Подписан договор дружбы между Россией и Грузией, Владимир Ульянов получил статус адвоката, умер Дмитрий Левитан

00:00
00:00

4 августа. В этот день в разные годы:

1783 год - заключен дружественный договор между Россией и Грузией.

1892 год - Владимир Ульянов получил право стать адвокатом.

1916 год - Сергей Есенин читает стихи перед императрицей Александрой Федоровной и её дочерьми.

1983 год - умер Дмитрий Левитан.

1990 год - Мэрайя Кэри попала на первые строчки хит-парада.

Скачать передачу [mp3, 20.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Российские туристы застряли в Болгарии из-за проблем с самолетами
Во время стрельбы у супермаркета в Техасе погибли 18 человек
В Генконсульстве сообщили, что среди пострадавших при стрельбе в Техасе не было россиян
Боксера Дадашева, умершего после боя, похоронят в Санкт-Петербурге
Украинский постпред рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Жена посла США в России раскритиковала работу журналистов CNN
Новый пакет санкций США не отразится на долге госкомпаний и вторичном рынке евробондов России
Медведчук: Украине нужно решать газовый вопрос с Россией
Сотрудник Росгвардии пострадал на несанкционированной акции в центре Москвы
Суд оштрафовал Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения митингов
Зеленский рассчитывает в августе на встречу представителей МИД стран нормандского формата
Полиция Техаса проверяет информацию о стрельбе в торговом центре
Facebook переименует Instagram и WhatsApp
Шойгу пригласил армии стран НАТО присоединиться к Армейским международным играм
2020 год объявлен в Ленинградской области Годом Победителей
Силуанов прокомментировал санкции США в отношении России
Тяжелый беспилотник «Охотник» совершил первый полет
В Подмосковье на парковке жилого комплекса сгорело шесть машин