Подписан договор дружбы между Россией и Грузией, Владимир Ульянов получил статус адвоката, умер Дмитрий Левитан
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Подписан договор дружбы между Россией и Грузией, Владимир Ульянов получил статус адвоката, умер Дмитрий Левитан
4 августа. В этот день в разные годы:
1783 год - заключен дружественный договор между Россией и Грузией.
1892 год - Владимир Ульянов получил право стать адвокатом.
1916 год - Сергей Есенин читает стихи перед императрицей Александрой Федоровной и её дочерьми.
1983 год - умер Дмитрий Левитан.
1990 год - Мэрайя Кэри попала на первые строчки хит-парада.