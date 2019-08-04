СЕГОДНЯ 01:00 2019-08-03T22:55:29+03:00

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Подписан договор дружбы между Россией и Грузией, Владимир Ульянов получил статус адвоката, умер Дмитрий Левитан 00:00 00:00

4 августа. В этот день в разные годы:

1783 год - заключен дружественный договор между Россией и Грузией.

1892 год - Владимир Ульянов получил право стать адвокатом.

1916 год - Сергей Есенин читает стихи перед императрицей Александрой Федоровной и её дочерьми.

1983 год - умер Дмитрий Левитан.

1990 год - Мэрайя Кэри попала на первые строчки хит-парада.