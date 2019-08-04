СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-04T14:11:18+03:00

Минфин США разъяснил особенности второго пакета санкций, Хабаровск готовится к пику наводнения, В Техасе и Огайо были убиты и ранены десятки человек 00:00 00:00

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- В Минфине США разъяснили новые санкции против России. Они не распространяются на госкомпании, меры касаются только министерств, агентств и "суверенного фонда". Согласно документу, под санкции в том числе попадают Центробанк России, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов. Госдеп уже оговорился, что применять некоторые санкции будут выборочно, это в интересах национальной безопасности. В первую очередь это касается экспорта российского оружия.

Как отмечают в российском МИДе, новые санкции в основном дублируют меры, введенные в предыдущие годы, но не давшие результата. По мнению Марии Захаровой: Вашингтон выставляет напоказ свое бессилие.

- Половине украинцев предрекли бегство за границу. И сделал это никто иной как глава МИДа Украины Павел Климкин, который заявил, что через несколько лет люди уедут из страны, а уже сейчас миллионы украинцев находятся за рубежом.

В то же время первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что украинцы уезжают из своей страны, потому что там невозможно работать и зарабатывать.

- Бойня в Техасе. В торговом центре Walmart были расстреляны десятки человек: 20 из них погибли, 26 ранены — многие в тяжелом состоянии. Операция по задержанию стрелка заняла 21 минуту. По словам очевидцев, они не сразу поняли, что раздались выстрелы.

После трагедии президент США Дональд Трамп написал, что произошедшее "не только трагедия, но и акт трусости... Нет никаких причин, которые когда-либо будут оправдывать убийство невинных людей".

Спустя несколько часов после бойни в Техасе в другом штате - Огайо - произошла очередная стрельба. Мужчина начал стрелять по людям, стоявшим около бара в городе Дейтоне. 10 человек погибли, 16 ранены. Мотивы стрелка неизвестны.

- Новая неделя августа в Хабаровске может начаться с наводнения. Малые реки в регионе могут выйти из берегов и снова затопить дома и подворья. Всему виной - новые ливни. Сейчас гребень паводка на реке Амур движется из Амурской области в Хабаровский край, из-за этого существует вероятность того, что уровень воды превысит максимальную отметку опасного явления. Жителей села Усть-Ивановка Амурской области уже эвакуировали. Из-за обильных дождей возникла угроза разрушения дамбы и подтопления нескольких улиц.

- Почти полмиллиона гектаров лесных пожаров потушила авиация Минобороны в Красноярском крае и Иркутской области. Ликвидировано около 150 крупных очагов. Самолеты Ил-76 совершили 24 вылета, сбросили более тысячи тонн воды. В тушении пожаров принимают участие и вертолеты Ми-8.

- В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Согласно документу, оно останется добровольным. Но региональные власти смогут создавать собственные программы страхования. Плата за страховку может быть включена отдельной строчкой в квитанцию по оплате ЖКУ (как это работает в Москве более 20 лет). Пилотными регионами для программы станут, в частности, Подмосковье, Санкт-Петербург, а также Забайкалье, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

- Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал субботние несогласованные митинги оппозиции. Он сказал: «организаторам требовалось втянуть участников акций в беспорядки. Явно, что не все пришедшие ожидали такого развития событий». Также Собянин добавил, что это всё не для блага людей, а ради чьих-то политических и узкокорыстных целей.

- Футбольные клубы «Спартак» и «Динамо» не смогли выявить сильнейшего в рамках 4-го тура РПЛ. Встреча, проходившая на «Открытие Арене», закончилась безголевой ничьей. Тем временем в Петербурге - «Зенит» ушёл от поражения в матче с «Краснодаром» благодаря голу Артема Дзюбы в добавленное время. Счёт матча 4 тура Российской премьер-лиги 1-1.

- Летнее тепло вернется в Москву в середине недели, воздух в столице прогреется до 24 градусов. Но всю неделю обещают дожди, а воскресенье может стать самым холодным днем за 70 лет, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Причем необычно холодно не только в Москве. На юге России сильные ливни с грозами и градом пройдут воскресенье в Ростовской области и на севере Краснодарского края.