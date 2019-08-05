Спад российской экономики может произойти уже в этом году, Япония возмутилась учениям на Курилах, в Хабаровске решили экстренно закрыть дамбу из-за паводка
Елена Афонина - с главными темами дня
Спад российской экономики может произойти уже в этом году, Япония возмутилась учениям на Курилах, в Хабаровске решили экстренно закрыть дамбу из-за паводка
Главные темы:
- Притормозили. России предсказали скорый спад в экономике.
- И вновь продолжается спор. Япония выразила протест из-за учебных стрельб.
- Вкалывают роботы. Промышленная революция оставит без работы миллионы россиян.
- Небоскребы, небоскребы. Что достанется наследникам Вилли Токарева.