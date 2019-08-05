2019-08-05T16:18:50+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

МИД обозвал США могильщиками ДРСМД, молодежи хотят ограничить выдачу займов, россияне перестали делать заготовки на зиму

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

МИД обозвал США могильщиками ДРСМД, молодежи хотят ограничить выдачу займов, россияне перестали делать заготовки на зиму

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Главные темы:

- Разорвали, закопали.США стали могильщиками ДРСМД, считают в российском МИДе.

- Не доросли до кредитов. Молодежи хотят ограничить выдачу займов.

- Закатали по банкам. Жители страны перестали делать заготовки на зиму.

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