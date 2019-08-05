МИД обозвал США могильщиками ДРСМД, молодежи хотят ограничить выдачу займов, россияне перестали делать заготовки на зиму
Елена Афонина - с главными темами дня
Елена Афонина - с главными темами дня
МИД обозвал США могильщиками ДРСМД, молодежи хотят ограничить выдачу займов, россияне перестали делать заготовки на зиму
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Главные темы:
- Разорвали, закопали.США стали могильщиками ДРСМД, считают в российском МИДе.
- Не доросли до кредитов. Молодежи хотят ограничить выдачу займов.
- Закатали по банкам. Жители страны перестали делать заготовки на зиму.