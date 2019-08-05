Первый салют победы в Москве, смерть Мэрилин Монро, начало отпуска Михаила Горбачева в Форосе
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Первый салют победы в Москве, смерть Мэрилин Монро, начало отпуска Михаила Горбачева в Форосе
00:00
00:00
5 августа. В этот день в разные годы:
1943 год - в Москве первый победный салют.
1962 год - умерла Мэрилин Монро.
1991 год - Михаил Горбачев отправляется в отпуск в Форос (Крым).
1971 год - концерт группы Procol Harum.