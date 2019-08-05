СЕГОДНЯ 01:00 2019-08-04T21:24:47+03:00

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Первый салют победы в Москве, смерть Мэрилин Монро, начало отпуска Михаила Горбачева в Форосе 00:00 00:00

5 августа. В этот день в разные годы:

1943 год - в Москве первый победный салют.

1962 год - умерла Мэрилин Монро.

1991 год - Михаил Горбачев отправляется в отпуск в Форос (Крым).

1971 год - концерт группы Procol Harum.