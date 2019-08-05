2019-08-04T21:24:47+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Первый салют победы в Москве, смерть Мэрилин Монро, начало отпуска Михаила Горбачева в Форосе

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Первый салют победы в Москве, смерть Мэрилин Монро, начало отпуска Михаила Горбачева в Форосе

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5 августа. В этот день в разные годы:

1943 год - в Москве первый победный салют.

1962 год - умерла Мэрилин Монро.

1991 год - Михаил Горбачев отправляется в отпуск в Форос (Крым).

1971 год - концерт группы Procol Harum.

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