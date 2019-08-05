«Соцработник бежала, зажимая рот от слез - там остались старики, которые не выберутся»: в Красноярском крае пожар на артиллерийском складе
Для тушения к месту ЧП направлены два поезда
«Соцработник бежала, зажимая рот от слез - там остались старики, которые не выберутся»: в Красноярском крае пожар на артиллерийском складе
На территории воинской части в Красноярском крае прогремел взрыв. По информации агенства ТАСС с осколочными ранениями в Ачинскую межрайонную больницу доставлены два человека. Жители близлежащих поселков покидают свои дома. В социальных сетях появляются кадры очевидцев.
Для эвакуации в район отправлены автобусы, но люди пытаются самостоятельно покинуть территорию. Власти города Ачинск рекомендуют жителям сохранять спокойствие и не ездить в сторону воинской части 74008, откуда доносятся взрывы.
Что сейчас происходит на месте событий нам рассказала редактор местного телеканала «ОСА» Наталья Сусанина. Слушаем!
Эвакуация проводится в радиусе 20 км вокруг пожара на артиллерийском складе. Для тушения к месту ЧП направлены два поезда. Личный состав воинской части эвакуирован - об этом сообщили в пресс-службе округа.