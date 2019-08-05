СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-05T17:46:36+03:00

В США во время массовых расстрелов убито почти 30 человек 00:00 00:00

Дональд Трамп назвал причину массовых расстрелов в США. По мнению американского лидера теракты связаны с психическими заболеваниями нападавших. В Белом доме заявили, что эта проблема не решалась годами и теперь требует скорейшего вмешательства властей. За минувшие сутки в Соединенных Штатах произошли сразу три случая массовой стрельбы.

Во время массовой стрельбы в штатах Техас, Огайо, Иллинойс убито почти 30 человек, около 50 раненых. В городе Дейтон неизвестный открыл огонь по людям прямо на улице. Через восемь минут его застрелила полиция. По словам мэра города, эта стрельба стала 250-м случаем массового убийства в Америке за год.