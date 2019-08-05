2019-08-05T17:46:36+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

В США во время массовых расстрелов убито почти 30 человек

В Эль-Пасо (Техас) произошла стрельба с многочисленными жертвамиВ Эль-Пасо (Техас) произошла стрельба с многочисленными жертвамиФото: REUTERS

Нападения произошли один за другим в трех штатах. Дональд Трамп назвал нападавших сумасшедшими

В США во время массовых расстрелов убито почти 30 человек

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Дональд Трамп назвал причину массовых расстрелов в США. По мнению американского лидера теракты связаны с психическими заболеваниями нападавших. В Белом доме заявили, что эта проблема не решалась годами и теперь требует скорейшего вмешательства властей. За минувшие сутки в Соединенных Штатах произошли сразу три случая массовой стрельбы.

Во время массовой стрельбы в штатах Техас, Огайо, Иллинойс убито почти 30 человек, около 50 раненых. В городе Дейтон неизвестный открыл огонь по людям прямо на улице. Через восемь минут его застрелила полиция. По словам мэра города, эта стрельба стала 250-м случаем массового убийства в Америке за год.

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