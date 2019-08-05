2019-08-05T20:49:18+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Пожар и взрывы на складе снарядов: в Ачинске эвакуируют население, воздушное пространство закрыто на 30 километров

Взрывы и разлетающиеся осколки снарядов видно далекоВзрывы и разлетающиеся осколки снарядов видно далекоФото: кадр с видео

Наши корреспонденты и свидетели рассказывают, что творится сейчас в Красноярском крае

Пожар и взрывы на складе снарядов: в Ачинске эвакуируют население, воздушное пространство закрыто на 30 километров

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В городе Ачинск Красноярского края, который находится недалеко от военного склада, началась эвакуация. Людей просят сохранять спокойствие и прийти в точки сбора.

На выезде из Ачинска многокилометровые пробки. Некоторые люди едут в кузове грузовиков.

Всего из близлежащих населенных пунктов эвакуируют 11 тысяч человек. Власти не исключают, что площадь пожара может увеличиться - принято решение закрыть воздушное пространство в 30-километровой зоне от склада. Потушить огонь спецслужбам пока не удается.

Жительница Ачинска Светлана Старкова рассказала "Комсомольской правде", что сейчас происходит возле города.

Для тушения пожара на арсенале в Красноярском крае Минобороны перебрасывает роботы "Уран-14".

Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что на военном складе не хранились реактивные снаряды, поэтому опасности для окружающих нет.

Полковник в отставке Виктор Литовкин утверждает, что причина пожара на складе в Красноярском крае стала банальная халатность.

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