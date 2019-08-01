Объявление войны России, казнь Андрея Власова, премьера "Антикиллера", основание радиостанции "Маяк"
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Объявление войны России, казнь Андрея Власова, премьера "Антикиллера", основание радиостанции "Маяк"
1 августа. В этот день в разные годы:
1914 год - Германия объявляет войну России.
1946 год - в Москве казнен Андрей Власов.
1976 год - авария с гонщиком Формулы-1 Ники Лауда.
2002 год - в прокат выходит фильм "Антикиллер".
1964 год - основание радиостанции "Маяк".