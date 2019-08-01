2019-08-01T16:54:53+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Следственный комитет выяснит причины лесных пожаров, в России вступают в силу новые законы, европейскую часть России ожидает аномально холодный август

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Следственный комитет выяснит причины лесных пожаров, в России вступают в силу новые законы, европейскую часть России ожидает аномально холодный август

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Главные темы:

- Александр Бастрыкин отправил в Сибирь и на Дальний Восток сотрудников центрального аппарата Следственного комитета для расследования причин лесных пожаров. Председатель ведомства отметил, что в состав группы вошли наиболее опытные криминалисты и следователи. Они изучат всю информацию, которая связана с распространением огня и с профилактикой пожаров.

Ранее Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов, чтобы скрыть незаконную вырубку. Доклад должен быть готов до 1 ноября.

Спасать сибирские леса от пожаров вызвались и шаманы. Представители коренных народов Севера и России верят - потушить огонь можно с помощью высших сил. Для этого нужно провести специальные ритуалы - рассказал член совета по шаманизму при Президенте Республики Бурятия Баир Цырен-Доржиев

Соединенные штаты также готовы помочь России тушить лесные пожары в Сибири - об этом по телефону Дональд Трамп сообщил Владимиру Путину. Президент России поблагодарил американского коллегу за поддержку и ответил, что воспользуется предложением при необходимости.

Российский лидер рассказал Трампу, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиационная группировка для борьбы с огнем. В Кремле расценили звонок из Вашингтона, как ещё один шаг к восстановлению отношений между странами.

- 1 августа в России вступают в силу новые законы. В платёжках за жилищно-коммунальные услуги появится новая строчка, россиян избавят от зарплатного рабства. Изменения коснутся также работающих пенсионеров и людей с ипотекой.

- В Свердловской области найдены тела трех человек, которые переправлялись на моторной лодке. Спасатели продолжают поиски еще двух пропавших.

- Убийцу блогера Екатерины Караглановой арестовали на два месяца. Такое решение вынес Никулинский суд Москвы. Во время заседания Гареев сознал вину, извинился перед родственниками жертвы и своими родителями.

- Европейскую часть России ожидает аномально холодный август. В большинстве регионов температура воздуха опустится ниже климатической нормы. Как рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, несмотря на непривычный летний холод, в этом месяце будет мало дождей.

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