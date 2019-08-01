2019-08-01T18:27:51+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Россияне задолжали полтора триллиона рублей, Минобороны испытало военный интернет, а ВЦИОМ назвал лучших работодателей России

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Россияне задолжали полтора триллиона рублей, Минобороны испытало военный интернет, а ВЦИОМ назвал лучших работодателей России

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Главные темы:

- Больше трех миллионов россиян стали невыездными из-за долгов. Граждане не вернули почти полтора триллиона рублей. По сравнению с прошлым годом, число неплательщиков выросло на треть. Больше всего должников в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.

Увеличение числа неплательщиков связано с падением реальных доходов населения, - считает эксперт Российского института стратегических исследований, экономист Михаил Беляев.

- Минобороны испытало военный интернет. Информацией можно обмениваться на любом расстоянии со скоростью 300 Мбит/сек. Данные защищены шифрованием, их передают через военные аппараты связи. Подготовка техники к таким переговорам занимает у военных один час.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что главная задача военного интернета - связь с системами автоматизированного и боевого управления.

- ВЦИОМ назвал лучших работодателей России. На первой строчке рейтинга оказалась корпорация "Газпром". В этой компании хотели бы работать порядка 40% опрошенных. На второй позиции расположились "Российские железные дороги". Тройку лидеров замыкает "Роснефть". Кроме этого россияне хотели бы работать в Сбербанке, "Лукойле" и "Аэрофлоте".

Интерес соискателей обусловлен высокими зарплатами в данных компаниях и раскрученностью бренда, - отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров.

- Россияне стали меньше верить телевидению. За десять лет число тех, кто скептически относится к сказанному на голубых экранах, увеличилось на четверть - следует из результатов опроса "Левады-Центра". Если в августе 2009-го ТВ верили 79% россиян, то сейчас – всего 54%. В первую очередь доверие к телевидению сохраняют люди старше 35 лет.

Быстрее всего аудитория снижается у главных федеральных каналов. Их зрители перекочевали в интернет и социальные сети, которые за десять лет выросли в три раза.

Также россияне назвали пятерку журналистов, которые вызывают наибольшее доверие - это ведущие ток-шоу и новостных программ Владимир Соловьев, Андрей Малахов, Андрей Норкин, Владимир Познер и Ольга Скабеева.

Ведущий Артем Шейнин считает, что результаты опроса, проведенного "Левадой" некорректны.

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