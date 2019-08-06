Из-за взрывов в Красноярском крае свои дома покинули больше 16 тысяч человек
Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 13
Из-за взрывов в Красноярском крае свои дома покинули больше 16 тысяч человек
Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 13. Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что их жизням ничего не угрожает. По его словам, самая серьезная травма - ранение глаз, врачи сейчас борются за сохранение зрения пострадавшего.
Пожар на военном складе в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован. Как сообщили в Минобороны, очагов открытого горения нет. С начала взрывов свои дома покинули больше 16 тысяч человек. Для размещения населения открыто 30 временных пунктов. В одном из них побывала моя коллега Елена Некрасова.
В Минобороны назвали предварительную причину пожара на складе под Ачинском - человеческий фактор. В ведомстве подчеркнули, что точные данные позднее предоставят следственные органы и прокуратура.
Между тем, военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что всему виной банальная халатность. Об этом он рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».
Жители близлежащих деревень выкладывают в соцсети фотографии искореженных машин. Автомобили пострадали от осколков снарядов. Вице-президент Всероссийского Союза страховщиков Сергей Ефремов рассказал, что положено людям, которые застраховали свое имущество.