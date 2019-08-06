СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-06T15:06:30+03:00

Из-за взрывов в Красноярском крае свои дома покинули больше 16 тысяч человек 00:00 00:00

Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 13. Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что их жизням ничего не угрожает. По его словам, самая серьезная травма - ранение глаз, врачи сейчас борются за сохранение зрения пострадавшего.

Пожар на военном складе в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован. Как сообщили в Минобороны, очагов открытого горения нет. С начала взрывов свои дома покинули больше 16 тысяч человек. Для размещения населения открыто 30 временных пунктов. В одном из них побывала моя коллега Елена Некрасова.

В Минобороны назвали предварительную причину пожара на складе под Ачинском - человеческий фактор. В ведомстве подчеркнули, что точные данные позднее предоставят следственные органы и прокуратура.

Между тем, военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что всему виной банальная халатность. Об этом он рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».

Жители близлежащих деревень выкладывают в соцсети фотографии искореженных машин. Автомобили пострадали от осколков снарядов. Вице-президент Всероссийского Союза страховщиков Сергей Ефремов рассказал, что положено людям, которые застраховали свое имущество.