СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-06T16:50:32+03:00

ФСБ сможет закрывать сайты без суда, Яндекс будет следить за усталостью таксистов, ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 00:00 00:00

Главные темы:

- Служба безопасности сможет блокировать сайты без суда и Роскомнадзора. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ вошел в число компетентных организаций при Координационном центре доменов - это дает ему возможность инициировать блокировку сайтов, нарушивших законодательство России.

Новый статус позволит ФСБ обращаться к регистраторам доменов с просьбой прекратить их делегирование - то есть фактически закрыть доступ к ресурсам. Такая мера отличается от стандартной блокировки через суд - она позволяет намного быстрее ограничить работу сайта.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский считает, что говорить об эффективности новой системы пока рано - ей нет аналогов в мире.

- Эксперты оценили систему, разработанную "Яндекс.Такси" для мониторинга усталости водителей. Инфракрасная камера должна отслеживать состояние человека за рулем по десяткам точек на лице. Алгоритм определит степень усталости по характерным признакам: частоте и длительности моргания, зеванию и наклонам головы.

Если водитель за рулем больше положенного - система отключит его от агрегатора.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов утверждает, что программа оценки усталости не поможет контролировать часы работы таксистов.

- Центризбирком проведет повторную экспертизу подписей незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Об этом заявил руководитель Общественного штаба наблюдателей за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов. По его словам, экспертиза будет проведена со специалистами, которые ранее не принимали участие в подобных проверках на уровне центрального аппарата МВД.

Тем временем кандидаты в Мосгордуму от КПРФ требуют отставки председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова. Как рассказал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин - с такой инициативой партия обратится к главе ЦИК Элле Памфиловой.

- Больше половины россиян пользовались услугами риелторов из них 45 процентов остались недовольны - следует из опроса "Недвижимость Mail.ru". Причиной такого впечатления от услуги по побору жилья 60 процентов респондентов назвали не полностью выполненные обязательства, почти 40 процентов считают, что заплатили слишком много риелтеру, около двадцати опрошенных получили некоректно составленный договор и ещё почти 20 процентов увидели квартиру не предназначенную не для продажи или не для аренды.