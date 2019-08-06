СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-06T17:08:18+03:00

По специальности работает половина россиян, а жителя Камчатки хотят оштрафовать за то, что спас лису 00:00 00:00

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- По специальности или близко к профессии работает больше половины россиян - это результаты исследования Минэкономразвития, Института Гайдара и РАНХиГС.

Но большая часть молодежи безответственно относится к выбору профиля - считает директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. По её мнению, грань между специальностью и профессией стирается.

Еще одним фактором выбора работы стал дресс-код. Оказывается, что 18 процентов россиян готовы отказаться от должности, если в требованиях заявлена определенная форма одежды. Об этом рассказал директор пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров.

Член Совета Гильдии Маркетологов Ирина Денисова считает, что наличие дресс-кода ограничивает свободу сотрудников, поэтому люди не готовы работать в таких условиях.

- Житель Камчатки спас лису от гибели и теперь должен заплатить за это штраф. Зоозащитники требуют наказать Антона Шестакова за то, что он поселил животное у себя дома. Но ветеринары настаивают - если бы не помощь человека, лиса бы погибла!