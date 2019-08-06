2019-08-06T17:08:18+03:00
Темы дня
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

По специальности работает половина россиян, а жителя Камчатки хотят оштрафовать за то, что спас лису

Антон Челышев - с главными темами дняАнтон Челышев - с главными темами дня

Антон Челышев - с главными темами дня

По специальности работает половина россиян, а жителя Камчатки хотят оштрафовать за то, что спас лису

00:00
00:00

Главные темы:

- По специальности или близко к профессии работает больше половины россиян - это результаты исследования Минэкономразвития, Института Гайдара и РАНХиГС.

Но большая часть молодежи безответственно относится к выбору профиля - считает директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. По её мнению, грань между специальностью и профессией стирается.

Еще одним фактором выбора работы стал дресс-код. Оказывается, что 18 процентов россиян готовы отказаться от должности, если в требованиях заявлена определенная форма одежды. Об этом рассказал директор пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров.

Член Совета Гильдии Маркетологов Ирина Денисова считает, что наличие дресс-кода ограничивает свободу сотрудников, поэтому люди не готовы работать в таких условиях.

- Житель Камчатки спас лису от гибели и теперь должен заплатить за это штраф. Зоозащитники требуют наказать Антона Шестакова за то, что он поселил животное у себя дома. Но ветеринары настаивают - если бы не помощь человека, лиса бы погибла!

Скачать передачу [mp3, 9.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
5 Августа 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Спад российской экономики может произойти уже в этом году, Япония возмутилась учениям на Курилах, в Хабаровске решили экстренно закрыть дамбу из-за паводка

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Дании загорелся самолет с командой певицы Pink
В Telegram начали продавать данные клиентов из топ-20 банков
Зеленский призвал Макрона, Путина и Меркель провести в ближайшее время встречу в "нормандском формате"
Черчесов высказался о совмещении работы в сборной и клубе
Болтон заявил, что США введут санкции против иностранных граждан, которые поддерживают Мадуро
Сестра Эмина Агаларова попала в ДТП на своем «Бентли»
В суд Москвы поступило заявление прокуратуры о лишении прав родителей, которые пришли с сыном на акцию протеста
В Чувашию поступили 8 передвижных медицинских комплексов для сельских районов
Для пятой части россиян дресс-код может быть причиной отказа от работы
Генпрокуратура: В России стали меньше убивать и совершать проступки под действием наркотиков
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
В Киеве назвали способ компенсировать дефицит российского топлива
Находящиеся в украинской тюрьме россияне жалуются на здоровье
Жители Датских островов шокировали мировую общественности жестоким обрядом забития дельфинов
В Росстате заявили об ускорении инфляции в июле до 0,2%
Патрушев озвучил главную цель выхода Штатов из ДРСМД