СЕГОДНЯ 18:03 2019-08-06T21:23:04+03:00

Прокуратура требует лишить родительских прав семью, которая пришла с ребенком на митинг, а на местах сибирских пожаров нашли незаконную вырубку леса 00:00 00:00

Главные темы:

- Столичная прокуратура требует лишить родительских прав участников несогласованной акции протеста. Семейная пара пришла на митинг 27 июля с годовалым ребенком. Как сообщается на сайте надзорного ведомства, малыша передали другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика", ему причинили физический и моральный вред.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова осудила поступок родителей, но подчеркнула, что нужно разобраться с правовыми основаниями иска.

Глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что лишение родительских прав за поход на митинг - незаконно.

- Генпрокуратура выявила случаи незаконной вырубки леса на местах Сибирских пожаров. Как заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, речь идет о некоторых районах Иркутской области.

Эколог Иван Калинин выразил надежду, что после таких масштабов бедствий вопрос о наказании за рубку леса будет решаться на государственном уровне.