2019-08-06T00:32:06+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Смертный приговор Александру Радищеву, первая казнь на электрическом стуле, арест Николая Вавилова и новый Джеймс Бонд

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Смертный приговор Александру Радищеву, первая казнь на электрическом стуле, арест Николая Вавилова и новый Джеймс Бонд

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6 августа. В этот день в разные годы:

1790 год - писатель Александр Радищев приговорен к казни за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву»

1890 год - первая казнь на электрическом стуле в США.

1940 год - арестован ученый генетик селекционер Николай Вавилов.

1986 год - новым агентом 007 назначен Тимоти Далтон.

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