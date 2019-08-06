СЕГОДНЯ 01:00 2019-08-06T00:32:06+03:00

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Смертный приговор Александру Радищеву, первая казнь на электрическом стуле, арест Николая Вавилова и новый Джеймс Бонд 00:00 00:00

6 августа. В этот день в разные годы:

1790 год - писатель Александр Радищев приговорен к казни за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву»

1890 год - первая казнь на электрическом стуле в США.

1940 год - арестован ученый генетик селекционер Николай Вавилов.

1986 год - новым агентом 007 назначен Тимоти Далтон.