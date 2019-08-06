Смертный приговор Александру Радищеву, первая казнь на электрическом стуле, арест Николая Вавилова и новый Джеймс Бонд
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Смертный приговор Александру Радищеву, первая казнь на электрическом стуле, арест Николая Вавилова и новый Джеймс Бонд
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6 августа. В этот день в разные годы:
1790 год - писатель Александр Радищев приговорен к казни за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву»
1890 год - первая казнь на электрическом стуле в США.
1940 год - арестован ученый генетик селекционер Николай Вавилов.
1986 год - новым агентом 007 назначен Тимоти Далтон.