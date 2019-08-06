СЕГОДНЯ 01:00 2019-08-06T22:22:40+03:00

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Первая жертва Джека Потрошителя, проход на канате между Башнями-Близнецами в Нью-Йорке, премьера фильма «Иисус Христос суперзвезда» 00:00 00:00

7 августа. В этот день в разные годы:

1888 год - обнаружена первая женщина, убитая Джеком Потрошителем.

1932 год - в СССР введена смертная казнь за кражу государственного имущества.

1974 год - французский канатоходец проходит на канате, натянутому между Башнями Близнецами в Нью-Йорке.

1973 год - премьера фильма «Иисус Христос суперзвезда».