Первая жертва Джека Потрошителя, проход на канате между Башнями-Близнецами в Нью-Йорке, премьера фильма «Иисус Христос суперзвезда»
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Первая жертва Джека Потрошителя, проход на канате между Башнями-Близнецами в Нью-Йорке, премьера фильма «Иисус Христос суперзвезда»
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7 августа. В этот день в разные годы:
1888 год - обнаружена первая женщина, убитая Джеком Потрошителем.
1932 год - в СССР введена смертная казнь за кражу государственного имущества.
1974 год - французский канатоходец проходит на канате, натянутому между Башнями Близнецами в Нью-Йорке.
1973 год - премьера фильма «Иисус Христос суперзвезда».