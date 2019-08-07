СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-07T15:07:21+03:00

После тушения военных складов людей пустили в свои дома, дорожные камеры начали проверять полисы ОСАГО, ущерб от лесных пожаров составил 2 миллиарда рублей 00:00 00:00

Главные темы:

- В Ачинске проверят систему оповещения населения после ЧП на военном складе. Власти города отметили, что жители жаловались на плохой звук громкоговорителей во время эвакуации - многие не могли разобрать слова диктора.

Тем временем люди постепенно возвращаются в свои дома. Подробнее - корреспондент "Комсомольской правды" Мария Мишкина.

- В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров. По данным властей, в этом году он составит не менее двух миллиардов рублей. Оценка проводилась по методике, которая учитывает только экономическую стоимость древесины, но не учитывает вред экологии, подчеркнули в региональном министерстве лесного хозяйства.

Тем временем, площадь пожаров в крае за ночь увеличилась. Ситуацию осложняет отсутствие дождей.

- В Москве начали проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер фото- и видеофиксации. Система разрабатывалась ГИБДД, столичным Центром организации дорожного движения и Российским союзом автостраховщиков.

Сейчас этот способ обнаружения водителей без страхового полиса находится в режиме тестирования. За три месяца выявлено больше семисот нарушений.

Пока автомобилисты получают не штрафы, а информационные письма с предупреждением - отмечает глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Когда система заработает без ошибок, водителям, не оформившим полис ОСАГО, будут приходить штрафы в размере 800 рублей.

- В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции после ликвидации боевика. Ранее он был введен в селе Вознесенское. Вооруженный бандит спрятался в одном из заброшенных домов. Спецназ предложил ему сдаться, но в ответ боевик открыл огонь.

- Россияне перечислили основные семейные нужды - это жилье, питание и одежда. Таковы данные исследования Левада-центра.

Большинство опрошенных заявили - для "нормальной жизни" денег должно хватать не только на качественную еду, но и на оплату жилья, одежду, медицинское обслуживание и лекарства.

Социолог "Левада-Центра" Карина Пипия подчеркивает, что россияне давали ответы, ориентируясь на жизнь окружающих.