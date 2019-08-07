2019-08-07T15:37:11+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Россияне получили 13 триллионов в конвертах, Путин и Зеленский поговорили о Донбассе, школьнику отказались продать роман Эриха Марии Ремарка

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Россияне получили 13 триллионов в конвертах, Путин и Зеленский поговорили о Донбассе, школьнику отказались продать роман Эриха Марии Ремарка

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Главные темы:

- За год россияне получили в конвертах больше 13 триллионов рублей. В Росстате рассказали, что в 2018-м доля серых зарплат составила меньше 13% - это минимальный показатель за последние пять лет. Тем не менее, общая сумма "теневых" средств сопоставима со всеми расходами федерального бюджета.

Такая ситуация сложилась из-за того, что население хочет получать деньги здесь и сейчас,- отмечает экономист Антон Шабанов.

- 14-летнему жителю Новосибирска в книжном магазине отказались продавать знаменитый роман "Три Товарища" Эриха Марии Ремарка. Оказывается, юный поклонник литературы не прошел возрастной ценз - на обложке была метка "16 плюс". Почему покупать книги несовершеннолетним стало труднее, чем раздобыть пиво в ларьке.

- В России сорвана четверть госзакупок жизненно важных лекарств - об этом сообщает аналитическая компания "Хиадвэй". В первой половине прошлого года было почти 32 тысячи неудачных медицинских тендеров , а в этом — в два раза больше, уже 61 тысяча.

Аналитики также выяснили, что большинство сорванных сделок - региональные. Закупки не состоялись из-за отсутствия заявок. Таким образом, в российских аптеках могут не досчитаться некоторых недорогих препаратов, например натрия хлорида, декстрозы и преднизолона.

Время, которое будет потрачено на новый тендер, может стоить некоторым пациентам жизни, - говорит эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

- Лидеры России и Украины обсудили по телефону урегулирование конфликта в Добассе. Разговор прошел по инициативе Киева. Владимир Зеленский попросил Владимира Путина повлиять, цитата, "на ту сторону, чтобы они прекратили огонь".

Российский лидер подчеркнул важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения.

Тем временем армия Украины начала подготовку к боевым действиям против Донецкой народной республики. По данным Народной милиции ДНР на позиции вышли подразделения артиллерийской бригады Военно-морских сил в районах населенных пунктов Терновое, Кирово, Андреевка.

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