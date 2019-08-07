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Елена АФОНИНА@radio_kp

Четверть детей в России живёт за чертой бедности, в Долгопрудном маршуртка врезалась в остановку, киллер признался в убийстве Михаила Круга

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Четверть детей в России живёт за чертой бедности, в Долгопрудном маршуртка врезалась в остановку, киллер признался в убийстве Михаила Круга

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Главные темы:

- По данным Росстата, больше четверти детей в России живут за чертой бедности. Худшая ситуация в многодетных семьях. Больше 40% детей проживают в селах.

Детская бедность опасна формированием "ловушки нищеты". У ребенка, выросшего в условиях нехватки денег, нет возможности получить достойное образование, тем самым он не сможет конкурировать на рынке труда и получать достойную зарплату.

Кандидат экономических наук Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина считает, что кроме программ соцподдержки для малоимущих необходимо также помогать в получении работы для всех трудоспособных членов семьи.

- Перевозчик выплатит компенсацию семьям погибших в ДТП с автобусом в Долгопрудном. Как сообщают в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, компания заплатит по 2 миллиона рублей родным жертв, и миллион - пострадавшим.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем - у него случился приступ эпилепсии. Сообщается, что он прошел предрейсовый контроль, по итогам которого его допустили на работу. Как рассказал автоюрист Константин Юрков, даже если виновник аварии не знал о своем диагнозе, он должен понести наказание.

Утром в среду в подмосковном Долгопрудном маршрутка выехала на остановку. Погибли два человека. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Водитель, а также еще одна находившаяся на остановке женщина, были госпитализированы.

- Киллер банды "Тверские волки" признался в причастности к убийству Михаила Круга - об этом сообщает проект "Мэш".

Ранее в дом убитого певца для следственной экспертизы привезли Александра Агеева. Он отбывает пожизненное наказание за преступления, совершенные в 90-х и 2000-х. Агеева подозревают в убийстве знаменитого исполнителя.

Сестра Михаила Круга Ольга Медведева рассказала "Комсомольской правде" о том, как проходил следственный эксперимент. Слушаем!

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В студии: Елена АФОНИНА
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