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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан силовиками

Бывший президент Киргизии Алмазбек АтамбаевБывший президент Киргизии Алмазбек АтамбаевФото: Султан ДОСАЛИЕВ

Его подозревают в гонениях на депутатов, судей, общественных деятелей и журналистов, а также коррупции

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан силовиками

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В селе под Бишкеком задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Его вывезли на вертолете. По предварительным данным, во время столкновений силовиков и сторонников экс-главы государства пострадали около десяти человек.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал задержание бывшего президента опасным прецедентом.

Атамбаев был главой Киргизией с 2011 по 2017 годы. Он стал первым президентом, который добровольно покинул должность после первого срока. Именно он выдвинул кандидатуру нынешнего президента, однако спустя год признал наличие серьезных с ним разногласий.

В июне парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Это дало возможность привлечь его к уголовной ответственности. Атамбаева обвиняют в узурпации власти и коррупции, но он считает, что подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики, а все обвинения в свой адрес называет "чушью".

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