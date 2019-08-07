Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан силовиками
Его подозревают в гонениях на депутатов, судей, общественных деятелей и журналистов, а также коррупции
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан силовиками
В селе под Бишкеком задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Его вывезли на вертолете. По предварительным данным, во время столкновений силовиков и сторонников экс-главы государства пострадали около десяти человек.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал задержание бывшего президента опасным прецедентом.
Атамбаев был главой Киргизией с 2011 по 2017 годы. Он стал первым президентом, который добровольно покинул должность после первого срока. Именно он выдвинул кандидатуру нынешнего президента, однако спустя год признал наличие серьезных с ним разногласий.
В июне парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Это дало возможность привлечь его к уголовной ответственности. Атамбаева обвиняют в узурпации власти и коррупции, но он считает, что подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики, а все обвинения в свой адрес называет "чушью".