Вступление России в Первую мировую войну, большевики берут курс на вооруженное восстание, Никсон уходит из-за уотергейтского скандала
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Вступление России в Первую мировую войну, большевики берут курс на вооруженное восстание, Никсон уходит из-за уотергейтского скандала
8 августа. В этот день в разные годы:
1914 год. Заседание в Госдуме по поводу вступления России в Первую мировую войну.
1917 год. 6 съезд партии большевиков, взявшей курс на вооруженное восстание.
1974 год. Ричард Никсон объявляет об уходе с поста Президента.
1969 год. Сделана знаменитая фотография «Битлз» на Эбби-Роуд.