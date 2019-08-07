7 Авг. 01:00 2019-08-08T02:32:45+03:00

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Вступление России в Первую мировую войну, большевики берут курс на вооруженное восстание, Никсон уходит из-за уотергейтского скандала 00:00 00:00

8 августа. В этот день в разные годы:

1914 год. Заседание в Госдуме по поводу вступления России в Первую мировую войну.

1917 год. 6 съезд партии большевиков, взявшей курс на вооруженное восстание.

1974 год. Ричард Никсон объявляет об уходе с поста Президента.

1969 год. Сделана знаменитая фотография «Битлз» на Эбби-Роуд.