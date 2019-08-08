СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-08T12:27:54+03:00

Cторонники Атамбаева, которые стали массово прибывать к резиденции, сами пошли в наступление на полицейский спецназ и даже отобрали у части спецназовцев оружие. Фото: REUTERS

Экс-президент Киргизии Атамбаев назвал спецоперацию по его захвату беспределом 00:00 00:00

Посольство России в Киргизии рекомендовало россиянам избегать мест проведения массовых акций. При этом дипломаты отметили, что само представительство внешнеполитического ведомства работает в обычном режиме. Угрозы безопасности россиянам в стране нет.

Также в посольстве отметили, что подготовка к заседанию Межправсовета Евразийского экономического союза в Киргизии идет в штатном режиме. Оно должно пройти 9 августа в городе Чолпон-Ата.

В Госкомитете Нацбезопасности Киргизии заявили, что сторонники экс-президента во время спецоперации по его задержанию использовали женщин и детей как живой щит. Отмечается, что бойцы спецназа стреляли только резиновыми пулями, а сторонники Атамбаева вели огонь боевыми патронами.

Тем временем, Алмазбек Атамбаев выступил с видеообращением к населению и властям страны. Он назвал спецоперацию по его захвату беспределом, а также призвал власть вернуться к мирному диалогу.

В минздраве Киргизии рассказали о состоянии пострадавших бойцов спецназа. По словам, пресс-секретаря ведомства Жылдыз Айчергиновой, несколько человек сейчас находятся в реанимации.

Общественный советник Атамбаева Фарид Ниязов рассказал, что народ планирует проводить бессрочные митинги.

В Совете Федерации заявили о готовности России оказать помощь Киргизии. Как рассказал член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич, власти должны дать своевременный отпор экстремистским силам, которые захотят воспользоваться нестабильной ситуацией в стране.

Страна, дважды пережившая революцию, может опять столкнуться с дестабилизацией, - считает политолог Марс Сариев. По его словам, Атамбаев пойдёт до конца, чувствуя колоссальную поддержку населения.

Атамбаев был главой Киргизии с 2011 по 2017 годы. Он стал первым президентом, который добровольно покинул должность после первого срока. Именно он выдвинул кандидатуру нынешнего президента, однако спустя год признал наличие серьезных с ним разногласий.

В июне парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Это дало возможность привлечь его к уголовной ответственности. Атамбаева обвиняют в узурпации власти и коррупции, но он считает, что подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики, а все обвинения в свой адрес называет "чушью".