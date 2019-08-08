СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-08T16:39:56+03:00

В сорвавшемся с обрыва автобусе погибли 3 россиян, удалёнку внесут в трудовой кодекс, избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки 00:00 00:00

Главные темы:

- Сорвавшийся с обрыва автобус под Новороссийском проходил техосмотр в июне, - выяснили следователи. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям. В аварии погибли трое, пострадали 44 человека. Они госпитализированы.

- Общероссийский народный фронт предложил Минтруду ввести удаленную работу в трудовой кодекс. Координатор проекта ОНФ "Профстажировки" Илья Семин считает, что это позволит законодательно закрепить сложившиеся договоренности между сотрудником и работодателем.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина поддерживает предложение. По её мнению, закрепление понятия "работа на удаленке" в трудовом кодексе поможет избежать обмана как со стороны работодателя, так и со стороны сотрудника.

- Саперы ищут взрывоопасных предметы под Ачинском. Войсковую часть, где произошел пожар, уже начали восстанавливать. Отремонтировать квартиры, в которых выбило окна, обещают за несколько дней. С подробностями с места событий наш корреспондент Елена Серебровская.

- Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки. Операцию проводили московские врачи. С подробностями корреспондент "Комсомольской правды" Евгения Сокорева.