СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-08T18:23:24+03:00

В Киргизии сторонники Атамбаева стягиваются к его офису, хакеры появятся в российской армии, Южная Осетия намерена признать события 2008 года геноцидом 00:00 00:00

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- В эти минуты к офису Атамбаева стягиваются его сторонники. Ожидается, что на митинге выступит сам бывший президент страны. На прямой связи со студией Радио «Комсомольская правда» из Киргизии журналист местного портала "Кактус Медиа" Диля Юсупова.

- Из Каменки в Красноярском крае выезжают военные и гражданские. Объявлено об угрозе нового взрыва. На месте работает наш корреспондент Елена Серебровская.

- Специальные подразделения хакеров появятся в российской армии. Сотрудники с техническим образованием будут сканировать систему "военного интернета", помогут обнаружить и отразить кибератаки. Уже создано программное обеспечение. Благодаря этой системе солдат сможет определить входную точку подключения злоумышленником к защищенной сети.

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец подчеркнул, что настало время работы в киберпространстве, поэтому необходимо обеспечить безопасность наших военных сетей.

- В России подорожали хлебобулочные изделия. Повышение цен на прилавках магазинов зафиксировал Росстат. Больше всего увеличилась стоимость черного хлеба - почти на 10%. Средняя цена в июле составила около 50 рублей за килограмм. Отмечается, что цена росла быстрее инфляции. В прошлом году подорожание составляло всего 2%.

Экономист Антон Шабанов объяснил, какие факторы повлияли на повышение стоимости.

- Южная Осетия намерена признать события 2008 года геноцидом. Президент республики Анатолий Бибилов подчеркнул, что преступления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его команды против осетин не имеют срока давности.

8 августа исполняется 11 лет со дня начала войны в Цхинвале. В то время специальный корреспондент "Комсомолки" Александр Коц работал в Осетии, во время боевых действий даже получил ранения. Он поделился своими воспоминаниями. Слушаем!