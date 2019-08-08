СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-08T18:34:02+03:00

Силовики вновь начали штурм резиденции экс-президента Киргизии, два человека погибли на военном полигоне, россияне смогут оплачивать ЖКХ в магазинах 00:00 00:00

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- Силовики вновь начали штурмовать резиденцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, передает из Киргизии журналист портала "Кактус Медиа" Диля Юсупова. По ее словам, из-за этих событий митинг в Бишкеке отменили.

- Два человека погибли при взрыве на военном полигоне под Архангельском. Шесть военных и представителей предприятия-разработчика получили травмы. Пострадавшие отправлены в больницы. С подробностями корреспондент "Комсомольской правды" Роман Лялин.

- Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов. С такой инициативой выступил Сбербанк. Сообщается, что жители удаленных и малонаселенных пунктов страны начнут пользоваться сервисом уже в этом году.

В Ассоциации российских банков поддержали предложение. Как рассказал президент организации Гарегин Тосунян, крупные кредитные организации внесут оплату ЖКХ на кассах в перечень своих услуг.