8 Авг. 19:03 2019-08-08T22:31:27+03:00

Экс-президент Киргизии сдался силовикам, после взрыва на архангельском полигоне закрыли Белое море, школьница отдала алименты отца в приют для животных 00:00 00:00

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- Бывший президент Киргизии сдался сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас Алмазбек Атамбаев находится в следственном управлении МВД. Задержать его спецназу удалось только с третьей попытки, силовикам пришлось брать штурмом резиденцию в селе Кой-Таш Чуйской области. Весь день на блокпостах происходили боевые столкновения между силовиками и сторонниками Атамбаева. Из-за этого бывшего лидера страны пришлось везти по объездной дороге.

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уже пообещал, что после вчерашней стрельбы Атамбаева переквалифицируют из свидетеля в обвиняемые. Бывшему президенту Киргизии грозит реальный тюремный срок, - считает юрист-международник Валерий Ванин. По его словам, Атамбаев будет находиться за решёткой, как минимум, до выборов нового главы государства.

Предпосылки к нынешнему кризису в Киргизии были заложены ещё два года назад, когда Атамбаев покинул пост президента, - отмечает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман.

- После взрыва на полигоне под Архангельском в регионе повысился уровень радиации, а участок Белого моря закрыли для судов. На полигоне в поселке Ненокса взорвалась реактивная двигательная установка жидкостной ракеты, два человека погибли. Шесть военных и представителей предприятия-разработчика получили травмы.

Повышенный радиационный фон зафиксировали в Северодвинске днём, однако через несколько часов он нормализовался. А вот с чем связано ограничение в Белом море, пока не понятно. Предупреждение о запрете судоходства в Двинском заливе выпустила администрация морских портов западной Арктики.

- Угроза нового взрыва в Ачинске не подтвердилась. По слухам, жителей города, которые только вернулись из пунктов временного размещения, начали снова эвакуировать. Однако власти Ачинска эту информацию опровергли. Сейчас на территории воинской части, где произошёл взрыв, работают сапёры, они продолжают обезвреживать снаряды. А местные возвращаются домой, передаёт с места событий наш корреспондент Елена Серебровская.

- Костромская школьница, которая передала алименты отца в приют для животных, продолжит заниматься благотворительностью. Как рассказала мама девочки Елена Яковлева, их семья регулярно вносит посильные отчисления.

Виктория Яковлева - волонтер приюта «Добрые руки». Школьница рассказала, что с ее отца взыскали 20 тысяч рублей - все эти деньги она перечислила на нужды животных.