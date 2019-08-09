2019-08-09T16:14:59+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Атамбаева обвинили в коррупции, паводок подтопил около тысячи домов в Хабаровском крае, Япония присвоила Курилы на сайте Олимпиады-2020

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Атамбаева обвинили в коррупции, паводок подтопил около тысячи домов в Хабаровском крае, Япония присвоила Курилы на сайте Олимпиады-2020

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Главные темы:

- Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции. Данных по другим статьям пока нет, - сообщил его адвокат. Ранее не исключалось, что против Атамбаева могут возбудить новые уголовные дела из-за событий последних двух дней в Киргизии.

Адвокат Атамбаева также отметил, что при задержании были нарушены некоторые процессуальные нормы. В частности, никаких документов бывшему главе государства предъявлено не было, ему "вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения".

О том, что сейчас происходит в Бишкеке, в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" рассказывает журналист портала "Кактус Медиа" Диля Юсупова.

- Паводок подтопил около тысячи домов в Хабаровском крае. Уровень воды в реке Амур стремительно растет. Он уже превысил отметку в 5 метров. За сутки вода поднялась на 19 сантиметров. С подробностями корреспондент "Комсомольской правды" Ульяна Коскина.

- В центре погоды "Фобос" опровергли сообщения о масштабном урагане в Москве. Столицу ожидает небольшое похолодание и обильные осадки. Как рассказал ведущий научный сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец, в выходные Центральная Россия всё ещё будет находиться во власти циклона и главной неприятностью для населения станет порывистый ветер и атмосферное давление.

Ранее все федеральные телеканалы прервали вещание, чтобы предупредить жителей столицы о надвигающемся урагане. Так, на всех каналах одновременно появилось сообщение МЧС о надвигающемся шторме в Москве: сильном дожде и шквалистом ветре до 25 метров в секунду. Жителей и гостей столицы просили укрыться в домах и, по возможности, не выходить на улицу. Через несколько минут вещание телеканалов возобновилось. О возможной опасности москвичей предупредил и мэр города Сергей Собянин.

- Япония включила Южные Курилы в состав страны на сайте Олимпиады-2020. Четыре российских острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи - обозначили как принадлежащие к префектуре Хоккайдо. Интерактивная карта показывает маршрут олимпийского огня.

Руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего востока РАН Валерий Кистанов отмечает, что такое поведение Токио вполне ожидаемо.

- В России продолжают бушевать лесные пожары. Очаги огня сконцентрированы в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Дым от горящих лесов в этих регионах накрыл несколько уральских городов и дошел до Поволжья. В Иркутской области больше ста населённых пунктов попали в зону задымления. Это в 3 раза больше, чем несколько дней назад. С подробностями корреспондент "Комсомольской правды" Андрей Синьков.

- В России введут национальный стандарт на школьную форму. По поручению Минпромторга разработкой документа займётся Роскачество. Специалисты определят параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки, а также требования к прочности и стойкости материалов для школьной формы.

Как рассказала представитель пресс-службы Роскачества Яна Ширяева, в настоящее время до 80% рынка одежды для учащихся заполнено некачественными и небезопасными вещами.

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