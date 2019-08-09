2019-08-09T16:29:14+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Госдума заподозрила США во вмешательстве в российские выборы, Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета, в Архангельской области скупили весь йод

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Госдума заподозрила США во вмешательстве в российские выборы, Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета, в Архангельской области скупили весь йод

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Главные темы:

- Совет Госдумы проведет внеочередное заседание на тему иностранного вмешательства в выборы. Предположительно, оно состоится 19 августа. Как рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, нужно принимать меры, чтобы помешать США влиять на ход выборов депутатов в Мосгордуму. По его мнению, несанкционированные акции протеста в столице организуют при участии западных сил.

- Мария Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета. Официальный представитель МИДа назвала это отличной новостью. Ранее пассажирский лайнер, летевший из итальянского Бари в Москву, был вынужден запросить разрешение на пролет над Львовской областью из-за мощного грозового фронта. Пилотам дали добро и около получаса борт находился в воздушном пространстве Украины.

Диспетчеры действовали в рамках международного авиационного закондательства, - отмечает эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский. По его словам, потепления в двусторонних отношениях не предвидится, а Зеленский продолжит курс, начатый Порошенко.

- Доверие россиян к окружающим ощутимо упало. Таковы результаты исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Участников опроса спрашивали, - "многим ли людям они доверяют". У трети респондентов сократилось доверие к их знакомым: на 12% стали меньше верить родственникам, почти на 18% - друзьям, и на на 25% - коллегам.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец считает исследование неверным. По его данным, уровень доверия к людям, напротив, растет.

- После взрыва на военном полигоне Северодвинска жители Архангельской области скупили весь йод. В аптеках почти невозможно найти этот препарат. Власти региона успокаивают - причин для беспокойства нет, радиация в норме.

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