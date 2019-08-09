Олимпиада 1936 года в Берлине, премьера 7 симфонии Шестаковича, атомная бомбардировка Нагасаки, последний концерт группы Queen
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Олимпиада 1936 года в Берлине, премьера 7 симфонии Шестаковича, атомная бомбардировка Нагасаки, последний концерт группы Queen
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9 августа. В этот день в разные годы:
1936 год. На Олимпийских играх в Берлине американский темнокожий спортсмен выигрывает золото.
1942 год. В блокадном Ленинграде исполняют 7 симфонию Дмитрия Шестаковича.
1945 год. Атомная бомба сброшена на Нагасаки.
1986 год. Последний концерт группы Queen.