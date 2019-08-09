2019-08-09T16:59:34+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Россиянки стали рожать в 26 лет, Захарова осудила Японию за включение Курил на карту страны, в кинотеатры запретят проносить еду и напитки

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Россиянки стали рожать в 26 лет, Захарова осудила Японию за включение Курил на карту страны, в кинотеатры запретят проносить еду и напитки

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Главные темы:

- Россиянки стали рожать первого ребенка в 26 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Второй ребенок появляется в 30, до 34 рожают ещё двух детей.

Доцент кафедры социологии медицины, экономики здравоохранения Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Ольга Лебедь считает, что причина позднего рождения детей - смена социальной направленности женщин.

- Включение Японией на картах южной части Курил в свой состав неправомерно. Такое заявление сделала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что действия Токио отравляют атмосферу отношений с Россией.

На японскую карту отреагировали и в Совете Федерации. Председатель комитета международной политики Андрей Климов утверждает, что Москве не стоит вестись на провокацию, но ноту протеста предъявить необходимо.

Ранее Япония включила Южные Курилы в состав страны на сайте Олимпиады-2020. Четыре российских острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи - обозначили как принадлежащие к префектуре Хоккайдо. Интерактивная карта показывает маршрут олимпийского огня.

- Посетителям кинотеатров запретят проносить в зал еду и напитки. Министерство культуры подготовило поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии". В документе указано, что ограничения коснутся продуктов питания, а также алкогольных и прохладительных напитков, за исключением товаров, купленных на территории кинотеатра. Отмечается, что администрация сможет не допустить зрителя до просмотра фильма или удалить его из зала за нарушения.

Как рассказал Радио "Комсомольская правда" правозащитник, юрист Денис Ульянов, такие запреты входят в общемировую практику.

- Французский депутат потребовал от России выплатить царские долги. Франсис Веркамер заявил, что потомки разоренных владельцев облигаций даже через 100 лет хотят возврата вложенных денег. Речь идет о ценных бумагах, которые Российская империя выдавала во второй половине 19 века. По мнению французского депутата, Париж должен принять меры для «окончательного решения вопроса» по российским выплатам.

Историк Евгений Спицын утверждает, что никаких юридических оснований для выплат нет.

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