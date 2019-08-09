Новые взрывы под Ачинском произошли из-за молнии: пятеро военнослужащих пострадали
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Новые взрывы под Ачинском произошли из-за молнии: пятеро военнослужащих пострадали
Под Ачинском прогремели новые взрывы. Пострадали девять человек, четверо госпитализированы. Среди них есть военные и сотрудники правоохранительных органов. Взрывы произошли после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Отмечается, что в результате пожара 5 августа на складе под Ачинском, была нарушена система защиты от молний.