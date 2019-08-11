Студенческие протесты, появление НЭПа, премьера «17 мгновений весны» и первое появление на публике Майкла Джексона
Михаил Антонов рассказывает, что происходило в этот день в разные годы
Студенческие протесты, появление НЭПа, премьера «17 мгновений весны» и первое появление на публике Майкла Джексона
11 августа. В этот день в разные годы:
1899 год. Россию охватывают студенческие протесты.
1921 год. Введение в жизнь НЭПа.
1973 год. Показ по центральному телевидению многосерийного фильма «17 мгновений весны».
1969 год. Даяна Росс представляет публике Майкла Джексона.