2019-08-11T02:26:52+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Студенческие протесты, появление НЭПа, премьера «17 мгновений весны» и первое появление на публике Майкла Джексона

Михаил Антонов рассказывает, что происходило в этот день в разные годыМихаил Антонов рассказывает, что происходило в этот день в разные годы

Михаил Антонов рассказывает, что происходило в этот день в разные годы

Студенческие протесты, появление НЭПа, премьера «17 мгновений весны» и первое появление на публике Майкла Джексона

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11 августа. В этот день в разные годы:

1899 год. Россию охватывают студенческие протесты.

1921 год. Введение в жизнь НЭПа.

1973 год. Показ по центральному телевидению многосерийного фильма «17 мгновений весны».

1969 год. Даяна Росс представляет публике Майкла Джексона.

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