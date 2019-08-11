СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-11T13:23:41+03:00

От взрывов под Ачинском пострадал 31 человек, один из задержанных на митинге в Москве попал в больницу, Украина не сможет стать членом НАТО или Евросоюза 00:00 00:00

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- Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 31. В больницах остаются десять человек. Первая волна взрывов произошла 5 августа, тогда на военном складе произошло возгорание, один человек погиб, жителей ближайшего села эвакуировали. Через несколько дней люди вернулись в свои дома, но взрывы возобновились, поскольку в склад попала молния, а система защиты была повреждена предыдущим пожаром.

- Приморье под угрозой серьёзного шторма. Супертайфун “Лекима” уже накрыл Китай, там погибшими числятся 32 человека, еще 16 пропали без вести. По данным синоптиков, атмосферный фронт сдвинется в сторону России. В Приморском крае ожидается сильный дождь и небольшие реки могут даже выйти из берегов.

Однако серьёзных последствий быть не должно, успокаивает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

- Омбудсмен Татьяна Москалькова попросила ГУВД помочь телережиссеру Дмитрию Васильеву, который попал в больницу после задержания. В СИЗО он попал 27 июля в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы. Адвокат задержанного сообщала прессе, что Васильев страдает диабетом, он инсулинозависимый. По словам защитника, инсулин, глюкометр и другие необходимые предметы Васильеву не разрешили взять с собой в изолятор после проведения с ним следственных действий. Васильев срочно госпитализирован из изолятора временного содержания из-за повышенного уровня сахара в крови. Он был доставлен в городскую больницу №20.

Между тем, согласованный митинг, который прошёл вчера на проспекте Сахарова в Москве, стал, по неофициальным данным, одним из самых массовых с 2013 года. По подсчётам МВД на него собрались 20 тысяч человек, волонтёрская организация "Белый счётчик" говорит о 50 тысячах участников.

Полицейские задержали 136 человек, которые после согласованного митинга в центре Москвы приняли участие в несанкционированном шествии, сообщила пресс-служба столичного главка. Сам митинг был посвящён кандидатам, недопущенным до выборов в Мосгордуму.

- Украина ни при каких обстоятельствах не сможет стать членом НАТО или Евросоюза. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар. Он выступил на ютьюб-канале Союз блогеров Украины. Эксперт подчеркнул, что Евросоюз не будет расширяться на восток. В интервью Радио "Комсомольская правда" Александр Рар разъяснил свою позицию. Слушаем!

И это не просто позиция одного немецкого политолога. Такое отношение к Украине широко распространено в ЕС, говорит старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.