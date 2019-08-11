2019-08-11T14:04:15+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

45 тысяч человек пострадали от паводка в Иркутской области, россияне стали покупать больше дорогих лекарств, дворник из Подмосковья задолжала 2 миллиарда рублей

Михаил Антонов - с главными темами дняМихаил Антонов - с главными темами дня

Михаил Антонов - с главными темами дня

45 тысяч человек пострадали от паводка в Иркутской области, россияне стали покупать больше дорогих лекарств, дворник из Подмосковья задолжала 2 миллиарда рублей

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Главные темы:

- 45 тысяч человек признаны пострадавшими от паводка в Иркутской области. Такую цифру на пресс-коференции 11 августа озвучил губернатор региона Сергей Левченко. 450 домов не подлежат восстановлению.

Люди уже начали получать компенсации - по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества, по 100 тысяч – за полную.

- Россияне стали покупать больше дорогих лекарств. К такому выводу пришли аналитики ДСМ Груп, которые следят за фармрынком. Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. В аптеках говорят, что причина в инфляции. А производители считают, что дело в аптекарях, которые получают бонусы с продажи дорогих препаратов.

Эту проблему намерены решить законодатели. В Госдуме разрабатывают пакет законов, который ограничит бонусы для аптекарей и монополию крупных сетей. Подробнее о проекте нам рассказал его инициатор - депутат Андрей Исаев.

- Дворник из Подмосковья задолжала два миллиарда рублей. Светлана Бодрова из Воскресенска работает в службе ЖКХ на зарплате 15 тысяч. Три года назад она пыталась устроиться на работу в Москву, на позиции курьера предлагали 60 тысяч в месяц. Правда, для оформления на эту ставку нужно было подписать бумаги у нотариуса - так сказали Светлане работодатели. Документы она подписала не глядя.

Оказалось, что её оформили генеральным директором ООО «Реалити плюс», которая якобы занимается оптовой торговлей. Компания берёт в неком Судостроительном банке кредит на 32 миллиона долларов! Вскоре банк разорился, а право взыскания долгов было передано другой компании. Судебные приставы же добрались до дела только сейчас. Они прислали исполнительный лист, по которому Светлана должна будет отдавать половину своей зарплаты и жить на 7,5 тысяч рублей в месяц. Но даже при таком раскладе, платить придётся 260 ТЫСЯЧ лет!

Что делать в случае подобных мошенничеств, объясняет адвокат Игорь Скрипка

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