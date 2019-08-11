2019-08-11T15:10:52+03:00
Темы дня
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Расходы на подготовку детей к школе выросли до 10700 рублей, а на кинофестиваль в Локарно не пригласили российских режиссёров

Михаил Антонов - с главными темами дняМихаил Антонов - с главными темами дня

Михаил Антонов - с главными темами дня

Расходы на подготовку детей к школе выросли до 10700 рублей, а на кинофестиваль в Локарно не пригласили российских режиссёров

00:00
00:00

Главные темы:

- Расходы на подготовку детей к школе выросли. В этом году минимальный набор обойдётся родителям в 10 тысяч 700 рублей. В эту сумму вошли форма, обувь и канцелярия. В Минфине рассказали, как подготовить ребёнка к 1 сентября и не разориться. Основная рекомендация предсказуема: нужны накопления. А вот яркие дневники и тетрадки эксперт Министерства финансов советует не покупать - в большинстве школ это не одобряется, и канцелярия просто пролежит на полке.

Что делать, если ребёнок просит что-то дорогое, "Комсомольской правде" рассказала преподаватель Московского института психоанализа, руководитель психологического центра по работе со школами Карина Чижова.

По словам психологов, камнем преткновения часто становятся не тетради или красивые ручки, а мобильные телефоны. Дети мечтают о новых моделях, чтобы похвастаться перед одноклассниками. Как с этим работать, объясняет психолог Татьяна Ночкина.

- В швейцарском Локарно стартовал международный кинофестиваль. После всех скандалов с харассментом в Голливуде, это первое крупное мероприятие, где арт-директором выступает женщина. Но что более примечательно - на фестиваль в Локарно не пригласили российских режиссёров. Почему - разбирался кинообозреватель "Комсомольской правды" Стас Тыркин.

Скачать передачу [mp3, 4.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: 45 тысяч человек пострадали от паводка в Иркутской области, россияне стали покупать больше дорогих лекарств, дворник из Подмосковья задолжала 2 миллиарда рублей

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
10 Августа 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Центр Москвы перекрыт из-за митинга, прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков во время протестов, Минздрав назвал самые здоровые регионы страны

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
10 Августа 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: При взрыве на военном полигоне погибли 5 человек, в Госдуме предложили продавать продукты в Китай, непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
9 Августа 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Госдума заподозрила США во вмешательстве в российские выборы, Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета, в Архангельской области скупили весь йод

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Полиция Норвегии рассматривает субботнюю стрельбу в мечети как теракт
"Это Айк, ему четыре месяца": Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком
Пожар на Канарских островах: эвакуировано свыше тысячи человек
Защитник ЦСКА Звонир Шарлия сравнил Марио Фернандеса «Месси»
Около 45 тысяч человек пострадали от паводков в Иркутской области
Автомобиль протаранил террасу бара в Испании: пострадали 10 человек
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
"Лучшее футбольное фото года": нападающий «Ливерпуля» сделал снимок с мальчиком, который в погоне за кумиром разбил нос о столб
Эксперты назвали наиболее популярные люксовые автомобили в России
Около 240 тысяч человек отметили Курбан-байрам в Москве
Гризманн забил дебютный гол за «Барселону»
Американские СМИ предсказали победителя в возможной войне между США и РФ в Черном море
В Раде посоветовали Зеленскому держать нейтралитет между РФ и США
Атамбаева подозревают в коррупции по уголовному делу криминального авторитета
В Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между мусульманами и полицией
В Киеве выразили протест из-за поездки Путина в Крым
В Минздраве РФ назвали основную причину развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Московский альпинист получил травму ноги во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии
В Москве неизвестные ограбили директора нефтяной компании на 7 млн рублей
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Почти 100 позиций исчезнет из перечня профессий и специальностей СПО
В Сети появилось видео с места аварии на МКАД с участием Tesla
Прокуратура Украины обыскала танкер "Мария" из-за посещения Крыма
Самая красивая Миссис России живет в Геленджике, воспитывает двух сыновей и обожает красную помаду
Bloomberg опубликовал топ самых богатых семей мира
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру переселить мигрантов в Голливуд
В США выход триллера "Охота" перенесли из-за недавних инцидентов со стрельбой