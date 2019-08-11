СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-11T15:10:52+03:00

Расходы на подготовку детей к школе выросли до 10700 рублей, а на кинофестиваль в Локарно не пригласили российских режиссёров 00:00 00:00

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- Расходы на подготовку детей к школе выросли. В этом году минимальный набор обойдётся родителям в 10 тысяч 700 рублей. В эту сумму вошли форма, обувь и канцелярия. В Минфине рассказали, как подготовить ребёнка к 1 сентября и не разориться. Основная рекомендация предсказуема: нужны накопления. А вот яркие дневники и тетрадки эксперт Министерства финансов советует не покупать - в большинстве школ это не одобряется, и канцелярия просто пролежит на полке.

Что делать, если ребёнок просит что-то дорогое, "Комсомольской правде" рассказала преподаватель Московского института психоанализа, руководитель психологического центра по работе со школами Карина Чижова.

По словам психологов, камнем преткновения часто становятся не тетради или красивые ручки, а мобильные телефоны. Дети мечтают о новых моделях, чтобы похвастаться перед одноклассниками. Как с этим работать, объясняет психолог Татьяна Ночкина.

- В швейцарском Локарно стартовал международный кинофестиваль. После всех скандалов с харассментом в Голливуде, это первое крупное мероприятие, где арт-директором выступает женщина. Но что более примечательно - на фестиваль в Локарно не пригласили российских режиссёров. Почему - разбирался кинообозреватель "Комсомольской правды" Стас Тыркин.