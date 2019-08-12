2019-08-12T00:28:41+03:00
Инспектор гаджетов
Александр ТАГИРОВ

Сентиментальная Елизавета, самовлюбленный Дональд и концептуальный Эммануэль. Как лидеры государств ведут свои соцсети

Как лидеры государств ведут свои соцсетиКак лидеры государств ведут свои соцсети

Александр Тагиров просмотрел аккаунты первых лиц и ужаснулся

Сентиментальная Елизавета, самовлюбленный Дональд и концептуальный Эммануэль. Как лидеры государств ведут свои соцсети

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Всем привет! С вами Александр Тагиров. И сегодня нам предстоит погружение в социальные сети. Но разговор пойдет не о бьюти-блоггерах, моделях и специалистах по наращиванию ногтей, а о лидерах крупных стран, которые, кстати, тоже имеют многомиллионную аудиторию.

Если мерить известность по количеству подписчиков в инстаграме, то Дональд Трамп самый популярный президент в мире. На его официальную страницу подписано более 14 миллионов человек. Возможно, причина такого успеха в том, что американский лидер ведет свои странички сам. По крайней мере, так говорят про его твиттер. Президент постит фрагменты выступлений и выкладывает свои цитаты, написанные большими буквами на фоне своих же фотографий. Периодически политик делает репосты чужих записей и даже их комментирует. А вот если зайти на личный сайт Трампа, вам может показаться, что вы попали... на алиэкспресс. Здесь есть вкладка “магазин”, где можно купить кепки ,футболки, пластиковые стаканчики и собачьи ошейники с надписью “Make America great again”. Решение сомнительное, но отчаянные времена требуют отчаянных мер.

Полной противоположностью выглядит инстаграм профиль французского лидера. Зачастую на страничке Эммануэля Макрона можно встретить довольно странные кадры: снимки часто делаются со спины - так, что затылок президента занимает половину фотографии. Иногда изображения и вовсе размыты или обрезано лицо . Первой моей мыслью было “увольте вашего фотографа!”. Но потом я понял, что это не оплошность, а тщательно спланированный художественный прием. Концепция, на мой взгляд, такова: “политик не так важен, как люди, с которыми он общается”. Поэтому тут так много президентских затылков и так много его собеседников. В остальном страничка Макрона ничем не отличается от профилей других лидеров. Здесь так же публикуются снимки с различных мероприятий, встречи с военными и политиками и выходы президента в народ.

Королеве Елизавете II повезло меньше. Отдельного аккаунта у нее нет, и все фотографии публикуются на общей странице королевской семьи. Известно, что все социальные сети ведут профессиональные SMMщики, которые сидят на неплохой зарплате в Букингемском дворце. 50 тысяч фунтов стерлингов в год или 4 миллиона рублей. Аккаунт заполнен фотографиями с различных мероприятий: вот тут королева жмет руку премьер-министру Борису Джонсону, а вот тут принц Гарри играет с детьми в новом корпусе госпиталя. На последнем снимке, опубликованном в инстаграме, и вовсе мать утка гордо шествует с пятью утятами по дворцовому саду.

Примечательно, что пообщаться с королевой в социальных сетях нельзя. Но зато ей можно отправить обычное бумажное письмо. На сайте Елизаветы для этого есть даже специальная инструкция, которая гласит: «Если вы хотите написать официальное послание, начните его с обращения “мадам”, и закончите фразой “Я имею честь, мадам, быть смиренным и послушным слугой Вашего Величества”.

С вами был ваш покорный слуга Александр Тагиров. Я имею честь откланяться и пожелать вам успехов в нашем высокотехнологичном будущем! Пока!

Скачать передачу [mp3, 7.0 МБ]
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